Sandiaga Uno Bertemu Ganjar Pranowo di Jeddah, Langsung Pulang Bareng Setelah Ibadah Haji

ERA.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Bandara King Abdulaziz International Airport (KAIA), Jeddah, Arab Saudi, Sabtu (1/7) usai melaksanakan ibadah haji.

Dikutip dari keterangan tertulis, Sandiaga dan Ganjar bertemu sekitar pukul 02:37 waktu setempat di ruang tunggu Bandara KAIA. Keduanya hendak kembali ke Indonesia menggunakan maskapai yang sama.

Sandiaga tampak mengenakan baju koko berwarna hijau muda sedangkan Ganjar mengenakan baju koko berwarna putih. Ganjar yang lebih dulu berada di ruang tunggu mengaku sudah menunggu kedatangan Sandiaga sejak lama.

"Aku tungguin datangnya," ujar Ganjar saat Sandiaga Uno tiba di ruang tunggu.

Ganjar dan Sandi (Dok. Istimewa)

Keduanya lantas saling bersalaman. Dalam kesempatan itu, Sandiaga sempat memperkenalkan Ganjar kepada salah satu pejabat Kementerian Arab Saudi.

Dia memperkenalkan Ganjar sebagai salah satu tokoh yang bakal menjadi presiden ke delapan RI.

Seperti diketahui, Ganjar merupakan bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan. Sementara Sandiaga dipilih PPP untuk dimajukan sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

"Mr Osama, this is the one i mention to you, Insya Allah the next President," ujar Sandiaga.

"Dari Kementerian (Arab Saudi)," lanjutnya sambil memperkenalkan seorang pejabat yang mengenakan jubah tradisional yang biasa disebut Bisht.

Setelah mengenalkan salah satu pejabat Arab Saudi tersebut, istri Sandiaga Uno, Nur Asia Uno kemudian turut bersalaman dengan Ganjar Pranowo dan keluarga.

Setelah itu, Sandiaga bersama Ganjar dan juga pejabat di Kementerian Arab Saudi tampak berbincang sembari berdiri dan menunggu dipanggil untuk keberangkatan pesawat kembali ke tanah air Indonesia.

Sebelum menuju ke pesawat, Sandiaga Uno juga sempat berfoto dengan petugas Bandara King Abdulaziz didampingi pejabat Kementerian Kerajaan Arab Saudi.