Dari Cak Imin hingga Gibran Masuk Radar Prabowo, 'Dilirik' Jadi Cawapres

ERA.id - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mempertimbangkan nama-nama potensial untuk dijadikan calon wakil presiden (cawapres) mendampinginya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Adapun nama-nama yang dimaksudnya yaitu Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Mereka itu enam-enamnya putra putri terbaik bangsa, masing-masing di bidangnya dengan usia masing-masing. Jadi saya lihat, i can work with all of them," kata Prabowo dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu (1/7/2023).

Sementara terkait nama Gibran yang disebut-sebut paling dipertimbangkan, Prabowo tak menjawab tegas. Dia hanya mengatakan, putra sulung Presiden Joko Widodo itu memang masuk perhitungan, demikian pula dengan nama lainnya.

"Tentunya termasuk dong, semua harus kita perhitungkan. Sekarang ada alat survey dan polling," kata Menteri Pertahanan itu.

Diketahui, Prabowo kembali dicalonkan Partai Gerindra sebagai presiden pada Pilpres 2024. Adapun Partai Gerindra tengah menjalin kerja sama politik dengan PKB lewat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

PKB mendorong Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Di sisi lain, PAN dan Golkar juga intensif berkomunikasi dengan Partai Gerindra. PAN menawarkan Erick Thohir.

Namun, dalam sejumlah kesempatan Prabowo kerap bertemu dengan Gibran dan hubungannya dengan Presiden Jokowi kian mesra.