Bahlil Ngaku Bulan Depan Investor Mulai Bangun Infrastruktur di IKN

ERA.id - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan investor berencana membangun infrastruktur seperti hotel, stasiun, kafe, hingga jaringan telekomunikasi pada September 2023.

“Saya kan janji ke kalian bulan September, mereka sudah akan membangun groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olahraga, kafe, untuk anak-anak muda, stasiun untuk transportasi, telekomunikasi,” kata Bahlil saat ditemui usai ASEAN Investment Area (AIA) Council Meeting Ke-26 dalam rangkaian Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) Ke-55 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu silam.

Bahlil enggan menyebutkan nilai spesifik investasi yang masuk ke IKN. Namun dia memastikan beberapa perusahaan swasta sudah menyatakan komitmennya untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum di IKN.

Dia juga menjamin bahwa puncak Upacara Peringatan HUT RI pada 2024 akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

“Apalagi kemarin Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid sudah melakukan upacara di IKN. Jadi jangan kalian pikir investasi itu hanya asing. Ketum Kadin yang punya anggota puluhan ribu sudah upacara di IKN,” kata dia.

Menurut Bahlil, tidak ada syarat menyulitkan yang diminta investor swasta untuk membangun infrastruktur di IKN. Dia juga menyebut tidak ada perlakuan khusus terhadap satu atau segelintir investor di IKN.

“Andaikan ada yang meminta sweetener, ini masih dalam kerangka aturan. Tidak mungkin pemerintah beri sweetener yang tidak dalam kerangka aturan. Tidak ada perlakuan khusus, yang ada semua sama,” ujar Bahlil.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam laporannya kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada rangkaian Upacara Peringatan HUT RI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8) melaporkan progres pembangunan IKN masih sejalan dengan rencana.

“Tentang progres, masih on the right track, setelah ini nanti ada juga investor swasta yang akan memulai membangun kota nusantara menjadi kota yang tidak hanya layak huni, namun juga dicintai,” kata Bambang, Kamis (17/8/2023).

Bambang juga melaporkan bahwa telah dilakukan upacara peringatan HUT Ke-78 RI pada 2023 di IKN, Kalimantan Timur, dengan peserta para pekerja di IKN, aparat TNI dan Polri, masyarakat adat, dan juga berbagai diaspora dari beberapa negara.

"Para pekerja akan kembali bersemangat memenuhi target-target yang akan kita raih utamanya pada tahun 2024, di mana Bapak Presiden akan memimpin upacara di lokasi IKN ini," katanya.