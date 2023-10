Dapat Dukungan dari Komunitas One Piece, Anies Baswedan Dinilai Langgar Hak Cipta

ERA.id - Anies Baswedan menuai kritik pedas setelah dinilai melanggar hak cipta manga One Piece. Kritik ini muncul setelah sejumlah penggemar One Piece mendeklarasikan dukungan untuk pasangan AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) dalam Pemilu 2024.

Kritikan pedas ini terjadi setelah sejumlah akun di X atau Twitter memberi teguran terhadap Anies Baswedan dan juga para pendukungnya. Salah satu pemilik akun X atau Twitter, Shani Budi dan Arya Novarianus, dengan lantang melayangkan kritik terhadap pendukung Anies Baswedan tersebut.

"Hanya karena pakai topi jerami (palsu) dan memegang bendera mugiwara pirates (yg palsu juga), bukan artinya kalian itu “NAKAMA” ya," tulis Arya Novarianus di X, Senin (23/10/2023).

Dalam foto yang dibagikan Arya, terlihat Anies Baswedan memakai topi jerami yang mirip dengan karakter utama di One Piece, Luffy. Bukan hanya itu saja, sejumlah pendukung juga terlihat memakai baju warna hitam bertuliskan AMIN (Anies-Muhaimin) dengan ilustrasi wajah kedua capres dan cawapres tersebut.

"Minimal baca chapter 398 dulu deh. Baca dengan seksama. Baca. Cepet. Baca. Kalo males, nih gw kasih potongan panel-nya," ujar Arya.

Selain Arya, penulis Shani Budi juga dengan vokal menyerukan kritik terhadap pendukung Anies Baswedan. Shani bahkan melaporkan aksi penggemar One Piece itu ke pihak kreator yaitu Eiichiro Oda dan Shone Jump, distributor resmi komik One Piece.

Anise Baswedan One Piece (Dok: Twitter/Shani Budi)

"Dear @shonenjump @Eiichiro_Staff. look at this photo. They use your IP for political purposes in Indonesia. I think you should do something about it. (Lihat foto ini. Mereka menggunakan IP Anda untuk tujuan politik di Indonesia. Saya pikir Anda harus melakukan sesuatu mengenai hal itu," tulis Shani Budi.

Sebelumnya, sejumlah penggemar One Piece mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pemilu 2024. Mereka bahkan menyebut pasangan calon presiden dan wakil presiden itu sebagai Nakama Amin.

"One Piece itu Anime yang sangat politis, Oda Sensei menyadarkan kita untuk melek politik, untuk melawan setiap kesewenang-wenangan dan ketidakadilan," kata Koordinator penggemar One Piece Nakama AMIN Ahmad Jilul dalam keterangannya.

Jilul menjelaskan bahwa komunitasnya berharap adanya perubahan baik di Indonesia dengan mengusung pasangan AMIN di Pilpres mendatang. Selain itu, Jilul juga melihat rekam jejak AMIN yang dinilai berhasil menangani berbagai masalah yang ada di Indonesia.