Netflix Umumkan Daftar Pemain Serial Live-Action One Piece

ERA.id - Netflix akhirnya resmi mengumumkan daftar pemain serial live-action One Piece, Selasa (9/11/2021). Terdapat lima artis yang diumumkan memerankan karakter utama animasi populer tersebut.



Aktor Inaki Godoy didapuk memerankan Monkey D. Luffy. Ada Mackenyu berperan sebagai Roronoa Zoro, Emily Rudd sebagai Nami, Jacob Romero sebagai Usopp, dan Taz Skylar sebagai Sanji.



Selain pengumuman daftar pemain, Netflix juga menyampaikan pesan dari pengarang animasi One Piece, Eiichiro Oda. Ia mengatakan bahwa Netflix dan Tomorrow Studios sudah mengerjakan live-action One Piece begitu lama.





