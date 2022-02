Cerita One Piece Baru 9 Persen Karena Akan Mencapai 10.000 Episode, Benarkah?

ERA.id - Beredar sebuah postingan Instagram yang mengatkan bahwa proyek One Piece saat ini baru 9 persen dan mangaka One Piece Eiichiro Oda berencana akan membuat One Piece sampai 10.000 episode. Pada postingan ini juga menyematkan gambar seorang pria dengan latar belakang gambar manga One Piece.



Adapun narasi unggahan tersebut berupa:



” Baru-baru ini, para otaku di Jepang dikejutkan terkait wawancara yang dilakukan bersama Eiichiro Oda, yang mengatakan bahwa proyek One Piece saat ini baru 9% karena dia akan membuat One Piece sampai 10.000 Episode “

Turnbackhoax.id





Tag: manga One Piece