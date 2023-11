Ganjar Dikritik Hadir di MasterChef Indonesia, Warganet: Emang Boleh Masterchef Sepolitik Ini?

ERA.id - Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo menjadi sorotan karena hadir di Grand Final MasterChef Season 11 yang ditayangkan RCTI. Dalam tayangan tersebut, Ganjar menyampaikan selamat kepada Belinda dan Kiki yang menjadi pemenang.

"Kalau saya melihat pasti anda merepresentasikan anak muda yang sangat kreatif, yang sangat inovatif, dan pasti mampu untuk berpikir untuk mengisi ruang-ruang kreatif yang ada di Indonesia," kata Ganjar dikutip dari Youtube MasterChef Indonesia, Senin (27/11/2023).

Ganjar dan istrinya juga nampak memberikan hadiah secara simbolis kepada para pemenang. Kehadiran Ganjar pun mendapatkan komentar negatif dari sejumlah warganet di Twitter atau X.

"Emang boleh masterchef se politik ini? emang boleh? Btw kiki, for me you are the real winner of masterchef Indonesia seasons 11," tulis akun @trufflewaatre**.

"Tv nya punnya siapa soalnya, jd kek suka2 yg punya tv dy mau nyisipin 'sesuatu' di slh 1 acaranya.. hmmhh, gitu amat ya kampanyenya, dr adzan smpe acara masak," tulis akun @rvsthss**.

"Rcti kan perindo, chef arnold juga anggotanya. Wkwkwk tolong jangan terlalu polos ngab. Hehe," tulis akun @AdeHimawa***.

Lebih lanjut, di kolom komentar Youtube MasterChef Indonesia, warganet banyak yang kecewa karena Kiki menempati peringkat kedua. Fans Kiki pun banyak memberikan dukungan kepada chef favorit mereka.

"Selamat ya Ki atas kelogowoanmu dikelilingi para pencipta gimik & Ras... Semua rakyat Indonesia tau kamulah pemenang sebenarnya hanya karena kamu bukan Cindo poinmu disabotase tapi tak apa kami semua tau bakat&Skilmu KIKING," tulis akun @asih*****.