Rakernas V PDIP Bakal Bahas Tiga Persoalan Pokok, Termasuk Sikap Politik Partai

ERA.id - Ketua Steering Commitee Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, ada tiga persoalan pokok yang bakal dibahas dalam rakernas yang dimulai pada hari ini, Jumat (24/5) pukul 14.00 WIB. Salah satunya, yakni berkaitan dengan sikap politik PDIP.

"Mengenai isi materi dan sebagainya, rakernas ini nanti akan membahas persoalan-persoalan yang terkait tiga persoalan pokok. Pertama, tentang sikap politik dari PDI Perjuangan, baik internal maupun eksternal," kata Djarot dalam konferensi pers di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

Kedua, dalam rapat ini juga akan merumuskan program-program kerakyatan. Sebab, jelas Djarot, akar PDIP adalah rakyat.

"Bagaimana partai bisa merumuskan program kerakyatan untuk bisa mengangkat harkat dan derajat masyarakat, rakyat utamanya tani, nelayan, buruh, pemuda dan perempuan. Ini akan digodok di kelompok dua (dalam rakernas)," ujar Djarot.

"Sikap politik dan posisi PDI Perjuangan akan digodok di kelompok satu," sambungnya.

Ketiga, Rakernas tersebut juga bakal membahas tentang strategi pemenangan Pilkada 2024 yang akan dibagi menjadi tiga sub kelompok. Sub kelompok pertama akan diikuti DPC, DPD yang perolehan suaranya lebih dari 20 persen.

"Artinya, kelompok satu diikuti ketua, sekretaris, bendahara partai yang bisa mengajukan calon sendiri tapi kita tetap bekerjasama dengan parpol lain," jelas dia.

Kemudian, sub kelompok dua adalah DPC, DPD yangg memperoleh kursi 10-20 persen. Dan yang dibawah 10 persen, masuk sub komisi sub kelompok tiga.

Selain itu, Djarot mengungkapkan, sidang komisi juga akan digelar saat rakernas. Sebelum memasuki sidang komisi, didahului dengan mendengar pandangan umum dari semua DPD.

"Pandangan umum ini terkait situasi kondisi, konsolidasi, dan evaluasi atas pelaksanakan Pemilu 2024 serta arah kebijakan dan usulan program DPC seluruh Indonesia," ujar Djarot

Dia menyebut, PDIP sebagai partai yang kukuh melaksanakan ideologi Pancasila bersumber dari pemikiran Soekarno tetap menggunakan pola sistem demokrasi terpimpin dengan mendengarkan seluruh laporan, pandangan umum DPD yang hadir rakernas.

"Dari situlah akan digodok ke dalam komisi, sub komisi. Ini gambaran secara umum dan akhirnya di hari terakhir akan dibacakan rekomendasi, baik internal maupun eksternal partai. Semua putusan rakernas diambil berdasarkan azas musyawarah mufakat," ungkap Djarot.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menjelaskan, rakernas ini juga akan membahas dan memproyeksikan pemerintahan Indonesia lima tahun kedepan. Hal ini dikaitkan dengan situasi politik global yang sedang terjadi.

"Kita akan bahas menjadi bagian-bagian pertimbangan kami yang tidak terpisahkan ketika kita akan merumuskan bagaimana sikap politik partai ini kepada situasi nasional dan internasional," kata Basarah.

Sebagai informasi, Rakernas V PDIP mengusung tema besar 'Satyameva Jayate: Kebenaran Pasti Menang' dan subtema 'Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran'. Kegiatan ini digelar pada 24-26 Mei 2024 di Beach International Stadium Ancol, Jakarta.

Kegiatan ini akan dihadiri 4.858 peserta yang terdiri dari seluruh fungsionaris partai seperti DPP Partai; Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai; Anggota DPR RI; badan dan sayap partai; Ketua, Sekretaris, Bendahara Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) dari 16 negara.

Kemudian hadir juga anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota; kepala dan wakil kepala daerah PDIP; serta calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent.