Sindir Aksi 'Indonesia Gelap', Luhut: Kau yang Gelap, Bukan Indonesia!

ERA.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan menyindir aksi ujuk rasa bertajuk Indonesi Gelap. Menurutnya, yang pantas disebut gelap adalah mereka yang mengaungkan tajuk tersebut, bukan Indonesia.

"Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia," kata Luhut di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Dia mengatakan, seharusnya anak-anak muda harus bangga tinggal di Indonesia. Sebab kondisi negara saat ini justru semakin bagus.

Terkait dengan kritikan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, Luhut menyebut kondisi yang sama juga terjadi di negara-negara maju. Tak terkecuali Amerika Serikat.

"Kita sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa kita we are doing right gitu, we are doing so good so far gitu. Ada orang bilang wah disini lapangan kerja kurang, dimana yang lapangan kerja kurang? Di Amerika juga bermasalah, dimana aja bermasalah," katanya.

Sebaliknya, dia mengklaim, banyak anak muda saat ini yang bekerja untuk membangun teknologi.

"Tapi sekarang kita mobilisasi anak-anak muda kita misalnya 300 orang lebih yang mengerjakan tadi govtech kita sekarang. Itu anak-anak muda Indonesia jadi perlu nih sekarang," kata Luhut.

"Jadi kita jangan terus meng-claim sana-sini... jadi orang Indonesia karena kami melihat harapan bahwa kemampuan kami digunakan untuk ini," tegasnya.