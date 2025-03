Kritik Naturalisasi Pemain Bola Berwajah Bule, Ahmad Dhani Ngide Nyeleneh: Kita Jodohkan dengan Perempuan Indonesia

ERA.id - Anggota Komisi X DPR Ahmad Dhani mengusulkan ide nyeleneh terkait naturalisasi pemain sepak bola. Menurutnya, pemerintah bisa mencari pemain yang berusia di atas 40 tahun untuk dijodohkan dengan perempuan Indonesia.

Usulan itu terlontar dalam rapat Komisi X DPR RI terkait persetujuan naturalisasi tiga calon pemain timnas sepakbola Indonesia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Rapat dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Naturalisasi, tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya, pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia," kata Dhani.

Menurutnya, lewat perjodohan itu diharapkan anak yang dihasilkan dengan pemain naturalisasi dengan warga negara Indonesia bisa menjadi bibit unggul.

Dia menyadari usulannya itu cukup nyeleneh, namun bisa dilakukan, bahkan diminta untuk dianggarkan.

"Nah anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erick, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya, jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau di naturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak," katanya.

Dia lantas berkelakar, pemerintah cukup melakukan naturalisasi pemain sepak bola laki-laki saja. Sebab, dalam hukum Islam, laki-laki bisa memiliki istri sampai 4 orang.

Politisi Partai Gerindra itu meyakini, anak-anak hasil perjodohan antara perempuan Indonesia dengan pemain naturaliasi bisa menghasilkan pemain bola berprestasi di masa depan.

"Nggak, pemain perempuan nggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istri ya Pak," katanya.

"Jadi kemungkinan ada pemain Arab, Algeria, atau Algezair, atau yang mana, mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago, mungkin yang sudah tua, kita naturalisasi Pak. Carikan istri di sini, lalu anaknya kita bina Pak. Itu pasti yakin hasilnya akan lebih baik, karena dia Indonesian born. Ini untuk kedepannya Pak Erick, mungkin bisa dipikirkan," imbuhnya.

Selain itu, pentolan grup band Dewa 19 itu juga mengkritisi PSSI yang kerap kali melakukan naturalisasi dengan wajah pemain bule dengan mata biru. Menurutnya, perawakan bule dan mata biru itu kurang enak tepat.

Mendengar usulan itu, Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat pun tertawa. Anggota Komisi X DPR lainnya juga ikut tertawa.

Adapun dalam rapat tersebut menyetuui dan memberikan rekomendasi naturalisasi kepada Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupessy.

Ketiga pemain keturunan diharapkan bisa merampungkan proses naturalisasi secepatnya agar bisa membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2025.

Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia dalam lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret mendatang.

Lima hari berselang, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.