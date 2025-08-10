Cari Nafkah Tambahan Buat Keluarga, Anggota Polisi Bripka Rian Nyambi Jadi Badut Hiburan Anak

ERA.id - Bripka Fardiansyah atau Rian, anggota polisi di Bangka Belitung yang telah mengabdi selama 17 tahun, memiliki pekerjaan sampingan yang unik. Usai dinas, ia tampil sebagai badut di acara ulang tahun atau hiburan anak-anak.

Dilansir dari laman akun @fakta.indo di mana ia dikenal sebagai Rian. Tak sekadar menghibur, ia juga menyisipkan pesan edukasi tentang keselamatan berkendara, bahaya merokok, dan gaya hidup sehat kepada anak-anak dan orang tua yang hadir.

Meski kerap mendapat komentar netizen seperti, “Pak, enggak malu kah pulang dinas masih mau jadi badut?”, ia santai menjawab, “Apa pun yang penting halal dan tidak merugikan orang lain demi keluarga.”

Untuk menjaga profesionalisme, Bripka Fardiansyah hanya menerima undangan di luar jam dinas, seperti akhir pekan atau hari libur, dan selalu menggratiskan hiburan untuk anak-anak panti asuhan.

Profesi sampingan ini dilakoninya sebagai penghasilan tambahan sekaligus menabung demi mewujudkan impian berangkat haji. Dengan tulus, ia menjalani pekerjaan ini karena selain halal, profesi tersebut memberinya kesempatan berbagi kebahagiaan kepada banyak orang.