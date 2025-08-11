Temui Prabowo di Istana Merdeka, Presiden Peru Ingin Percepat Buah Blueberry dan Delima Masuk ke Indonesia

ERA.id - Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat kerja sama perdagangan kedua negara, khususnya terkait ekspor buah blueberry dan delima.

Hal itu disampaikan Presiden Boluarte dalam agenda Working Lunch di Ruang Oval, Istana Merdeka, Jakarta, Senin, menjelang peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Peru.

"Kehadiran kami, dimaksudkan untuk semakin memperkuat hubungan dagang Peru-Indonesia," kata Presiden Boluarte.

Presiden Boluarte mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan yang diberikan Presiden Prabowo saat pertemuan di sela-sela KTT APEC 2024.

“Kami akan segera menandatangani CEPA agar blueberry kami dapat memasuki pasar Indonesia, dan pasar delima juga sedang dalam proses,” ujarnya.

Ia berterima kasih atas komitmen Indonesia yang telah mempersingkat proses dan prosedur, sehingga ekspor blueberry dari Peru kini dapat terealisasi.

"Terima kasih, Bapak Presiden, atas kesediaan Bapak, karena hal ini telah mempersingkat proses dan prosedur, dan kini kami dapat mengatakan bahwa blueberry Peru telah menjadi kenyataan di Peru," ujarnya.