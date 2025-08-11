Minta Anak Sekolah Rakyat Berpikir Positif, Sri Mulyani: Negara Pelihara Kalian

ERA.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengajak siswa dan siswi Sekolah Rakyat, yang programnya dibiayai dengan pajak masyarakat, untuk peduli kepada negara. Sri mengaku negara lah yang memelihara mereka.

"So think positive dan selalu care sama Republik Indonesia, negara kalian yang memelihara kalian," kata Sri dalam dialog dengan siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Sabtu silam.

Dia meminta agar 100 siswa yang sudah berkegiatan di Sekolah Rakyat tersebut selalu menjaga diri selama bersekolah dan tinggal di asrama. Selalu mengingat orang tua yang berada di rumah, namun tetap menghormati guru dan wali yang berada di Sekolah Rakyat tersebut.

Untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun ini, pemerintah menyediakan Rp7 triliun yang terbagi tidak hanya di Kementerian Sosial, tapi juga kementerian dan lembaga lain.

Dalam tinjauan ke Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf tersebut, keduanya melihat operasional dan kelengkapan prasarana dari fasilitas yang menampung 100 siswa tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ipul menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan dan didukung oleh Sri dalam bentuk anggaran yang dipungut dari uang pajak masyarakat.

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan pada 15 Agustus atau 16 Agustus akan ada 100 titik yang menampung lebih dari 9.700 siswa.

"Di bulan September nanti jika sarana-prasarananya sudah siap, akan tambah lagi 59 titik, dengan begitu secara keseluruhan nanti ada lebih dari 15.000 siswa sekolah rintisan," katanya.