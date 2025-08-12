Dapat Kabar Kader PDIP Nyeberang ke PSI, Puan: Silakan Keluar

ERA.id - Sudah ada tiga eks kader PDI Perjuangan yang kabarnya bergabung menjadi kader PSI, yakni Ginda Ferachtriawan, Dyah Retno Pratiwi, dan juga mantan anggota DPRD Solo Wawanto.

Partai yang diketuai anak Jokowi, Kaesang Pangarep itu memang makin seksi setelah mengganti logo dari berlambang mawar kini menjadi gajah kepala merah. Tak cuma itu, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo juga digadang-gadang akan menjabat sebagai Dewan Pembina PSI.

Merespons itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani cuma menjawab enteng kalau dia mempersilakan kader yang tak lagi ingin berjuang dengan PDIP untuk hengkang dari partai berlambang banteng moncong putih.

"Kalau kemudian seseorang atau tiga orang, atau berapa orang, sudah tidak berkeinginan untuk ada di dalam PDI perjuangan, monggo saja (keluar dari PDIP)," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Soal siapa penerus Hasto Kristiyanto untuk menjadi Sekretaris Jenderal baru PDIP, Puan meminta publik untuk menanti kejutan yang akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Pasti akan ada kejutan, ya. Kita tunggu saja kejutannya," kata Puan.

Adapun saat ini posisi Sekjen PDIP dijabat sekaligus oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagaimana yang diumumkan pada pelantikan jajaran DPP PDIP 2025-2030 usai Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8).