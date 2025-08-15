SBY dan Jokowi Hadiri Sidang Tahunan di DPR, Tak Ada Megawati

ERA.id - Dua mantan presiden Indonesia, yaitu Susilo B Yudhoyono dan Joko Widodo, menghadiri Sidang Tahunan 2025 dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Indonesia. Mereka tiba di kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, Jumat pagi (15/8/2025).

Jokowi datang lebih dahulu pada pukul 08.05 WIB, sementara SBY tiba pukul 08.20 WIB. Keduanya mengenakan setelan jas lengkap dengan peci hitam.

Belakangan diketahui, mantan presiden Megawati tak hadir dalam sidang tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani yang mewakilinya.

"Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang sayangi dan saya cintai. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Profesor Doktor Honoris Klausa Hj. Megawati Soekarnoputri atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Adapun dalam sidang tersebut hadir sejumlah ketua partai politik yakni Ketua Umum Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh.

Lalu ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".