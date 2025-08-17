Viral Bassist Feast Fadli Geram Lihat Polisi Pukul Penonton Gegara Bawa Bendera One Piece Saat Konser Musik

ERA.id - Viral di media sosial Fadli Fikriawan, atau yang akrab disapa dengan Awan, bassist grup Feast geram melihat aksi tindakan kasar oknum polisi terhadap penonton konser.

Dilansir dari laman akun X @IndoPopBase, Minggu (15/8/2025). Awalnya oknum polisi melakukan Tindakan berlebihin terhadap penonton lantaran membawa bendera One Piece di area konser tersebut. Sebagai mana diketahui bendera itu ramai diperbincangkan di khalayak masyarakat Indonesia.

Melihat kejadian itu, Fadli pun langsung memberikan komentar pedas kepada onkum aparat itu. Dan meminta agar anggota polisi tidak melakukan hal tersebut secara berlebihan.

"Gila, kayanya orang moshing biasa aja bawa bendera One Piece tuh gausah dipukulin kali Pak. F**k, 13, 12, F**k you," ujar dia sambal menunjukanjari ke polisi.

"Gila, biasa aja di situ duh mah biasa aja gak usah dipukulin. Lu dibayar juga pakai duit-duit mereka. Orang moshing biasa aja, lu yang loreng-loreng juga sama. Biasa aja, biasa aja. Tenang aja Pak. Ente masih muda, tau ane. Itu juga masih muda, sama aja," kata Awan," katanya.

Awan pun langsung memberikan saran kepada anggota untuk menikmati saja konser musik di belakang panggung hiburan itu.

"Lu ngadep sini, balik panggung, biarin aja udah. Selama gak ada yang maling, kalau maling lu pukulin, kalau moshing jangan. Gitu ya Pak ya? Enggak deh, dek, dek. Lu kan baru lulus SMA. Adik-adik yang berseragam," katanya.

Tak hanya sampai disitu, dia pun mengkritik pemerintah soal kerap narik pajak dari masyarakat yang cukup besar. “Gimana? 17an ya, bentar lagi ya, masih kayak gitu tuh. Pajak aja ditarikin ya, makin gede ya. Katanya bangsa yang besar, besar pajaknya. Gila. Gila," lanjutnya.

Ia pun langsung memberikan sindiran kepada aparat, apabila terus melakukan kritik bisa jadi nanti dirinya ditangkap. "Udah entar tangkap gua. Yang kayak gini-gini kan ya, tiba-tiba ada yang DM kamu lokasi di mana," katanya.

Awan pun menyarankan kepada aparat agar tidak takut dengan bendera One Piece.