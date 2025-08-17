Momen Prabowo Joget "Tabola Bale" Saat HUT ke-80 RI di Istana Negara

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto turut berjoget mengikuti alunan lagu "Tabola Bale" yang dibawakan oleh grup Silet Open Up bersama penyanyi Diva Aurel dalam rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Dipantau dari tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, Presiden tampak tersenyum sambil menggerakkan tangan dan bahunya mengikuti irama musik. Ekspresinya terlihat santai dan penuh kegembiraan, membuat suasana di depan mimbar kehormatan semakin semarak.

Sejumlah pejabat negara, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak ketinggalan ikut bergoyang di depan tenda kehormatan.

Keriangan juga tampak menjalar ke barisan prajurit TNI dan Polri yang ikut berjoget dengan antusias disertai gerakan badan, hentakan kaki, tepukan tangan, dan senyum lebar mengikuti ketukan lagu.

Para Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang sebelumnya khidmat menjalankan tugas juga larut dalam suasana meriah bergoyang mengikuti irama lagu.

Riuh tawa dan tepuk tangan tamu undangan menambah kemeriahan perayaan, sekaligus menjadi momen manis untuk menutup rangkaian upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

Presiden Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

Ada beberapa kegiatan yang digelar untuk menyemarakkan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu yakni Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi, Pesta Rakyat dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan.