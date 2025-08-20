Diskon 20 Persen Tiket KAI Diperpanjang hingga 31 Agustus, Ini Daftar Nama Keretanya

ERA.id - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperpanjang masa diskon tiket kereta api melalui program "Promo Merdeka" menjadi hingga 31 Agustus 2025 dari semula hanya untuk 17 Agustus lalu.

"Tingginya minat masyarakat pada 'Promo Merdeka' 17 Agustus 2025 menjadi dasar bagi KAI untuk memperpanjang masa promo hingga 31 Agustus 2025," ujar Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Dia mengatakan, promo yang kali ini mengusung tema “Perpanjangan Promo Merdeka” ini salah satunya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kereta api sebagai moda transportasi.

"Ini merupakan bentuk apresiasi KAI kepada pelanggan sekaligus upaya untuk terus meningkatkan minat masyarakat menggunakan kereta api yang aman, nyaman dan tepat waktu" kata Ixfan.

Adapun syarat dan ketentuan "Perpanjangan Promo Merdeka", yakni untuk periode pembelian tiket 21-31 Agustus 2025 melalui seluruh saluran (channel) resmi penjualan tiket KAI dengan periode keberangkatan 21-31 Agustus 2025.

Diskon tidak berlaku pada tarif khusus serta tidak dapat digabung dengan reduksi dan/atau promo lainnya.

Kemudian, tiket dengan tarif diskon dapat dibatalkan dan diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku. Promo berlaku selama alokasi tiket diskon masih tersedia.

Adapun promo ini tidak berlaku untuk KA Luxury, Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan/atau kereta wisata lainnya.

Dalam program perpanjangan ini, terdapat 60 kereta api yang tersedia tiket dengan tarif promo terdiri dari:

52 KA Jarak Jauh (KAJJ) keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen serta delapan KA Lokal Pangrango dengan relasi Bogor Paledang-Sukabumi maupun sebaliknya.

Berikut daftar kereta api yang terdapat diskon tiket:

KA Jarak Jauh (52 KA):

1.KA 2 Argo Bromo Anggrek

2.KA 4 Argo Bromo Anggrek

3.KA 8 Bima

4.KA 14 Argo Lawu

5.KA 18 Argo Sindoro​​​​​​​

6.KA 20 Argo Muria​​​​​​​

7.KA 22 Argo Muria​​​​​​​

8.KA 24 Argo Merbabu​​​​​​​

9.KA 26 Argo Merbabu​​​​​​​

10.KA 28 Argo Merbabu​​​​​​​

11.KA 36 Gajayana​​​​​​​

12.KA 38 Brawijaya​​​​​​​

13.KA 40 Sembrani​​​​​​​

14.KA 42 Sembrani​​​​​​​

15.KA 46 Taksaka​​​​​​​

16.KA 48 Taksaka​​​​​​​

17.KA 54 Purwojaya​​​​​​​

18.KA 64 Manahan​​​​​​

19.KA 76 Mataram

20.KA 104 Bogowonto​​​​​​

21.KA 106 Gajahwong​​​​​​​

22.KA 108 Senja Utama YK

23.KA 112 Sawunggalih​​​​​​​

24.KA 114 Sawunggalih​​​​​​​

25.KA 116 Sawunggalih​​​​​​​

26.KA 120 Gunungjati​​​​​​​

27.KA 122 Cakrabuana​​​​​​​

28.KA 124 Cakrabuana​​​​​​​

29.KA 130 Papandayan​​​​​​​

30.KA 132 Parahyangan​​​​​​​

31.KA 134 Parahyangan​​​​​​​

32.KA 136 Parahyangan​​​​​​​

33.KA 138 Parahyangan​​​​​​​

34.KA 140 Parahyangan​​​​​​​

35.KA 144 Madiun Jaya

36.KA 146 Madiun Jaya

37.KA 150 Singasari​​​​​​​

38.KA 152 Brantas​​​​​​​

39.KA 162 Bangunkarta​​​​​​​

40.KA 164 Gumarang​​​​​​​

41.KA 166 Dharmawangsa Ekspres

42.KA 168 Kertanegara​​​​​​​

43.KA 176 Menoreh

44.KA 178 Tawang Jaya Premium

45.KA 180 Tawang Jaya Premium

46.KA 204 Tegal Bahari

47.KA 254 Kertajaya​​​​​​​

48.KA 260 Tawang Jaya

49.KA 7005 Batavia​​​​​​​

50.KA 126F Cirebon Fakultatif​​​​​​​

51.KA 142F Parahyangan Fakultatif​​​​​​​

52.KA 30F Argo Anjasmoro

KA Lokal (8 KA Pangrango):

1.KA 223A Pangrango​​​​​​​

2.KA 224A Pangrango​​​​​​​

3.KA 226A Pangrango​​​​​​​

4.KA 227A Pangrango​​​​​​​

5.KA 228A Pangrango​​​​​​​

6.KA 229A Pangrango​​​​​​​

7.KA 230A Pangrango​​​​​​​

8.KA 2245 Pangrango. (Ant)