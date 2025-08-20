Diskon 20 Persen Tiket KAI Diperpanjang hingga 31 Agustus, Ini Daftar Nama Keretanya

ERA.id - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperpanjang masa diskon tiket kereta api melalui program "Promo Merdeka" menjadi hingga 31 Agustus 2025 dari semula hanya untuk 17 Agustus lalu.
"Tingginya minat masyarakat pada 'Promo Merdeka' 17 Agustus 2025 menjadi dasar bagi KAI untuk memperpanjang masa promo hingga 31 Agustus 2025," ujar Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Dia mengatakan, promo yang kali ini mengusung tema “Perpanjangan Promo Merdeka” ini salah satunya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kereta api sebagai moda transportasi.
"Ini merupakan bentuk apresiasi KAI kepada pelanggan sekaligus upaya untuk terus meningkatkan minat masyarakat menggunakan kereta api yang aman, nyaman dan tepat waktu" kata Ixfan.
Adapun syarat dan ketentuan "Perpanjangan Promo Merdeka", yakni untuk periode pembelian tiket 21-31 Agustus 2025 melalui seluruh saluran (channel) resmi penjualan tiket KAI dengan periode keberangkatan 21-31 Agustus 2025.
Diskon tidak berlaku pada tarif khusus serta tidak dapat digabung dengan reduksi dan/atau promo lainnya.
Kemudian, tiket dengan tarif diskon dapat dibatalkan dan diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku. Promo berlaku selama alokasi tiket diskon masih tersedia.
Adapun promo ini tidak berlaku untuk KA Luxury, Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan/atau kereta wisata lainnya.
Dalam program perpanjangan ini, terdapat 60 kereta api yang tersedia tiket dengan tarif promo terdiri dari:
52 KA Jarak Jauh (KAJJ) keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen serta delapan KA Lokal Pangrango dengan relasi Bogor Paledang-Sukabumi maupun sebaliknya.
Berikut daftar kereta api yang terdapat diskon tiket:
KA Jarak Jauh (52 KA):
1.KA 2 Argo Bromo Anggrek
2.KA 4 Argo Bromo Anggrek
3.KA 8 Bima
4.KA 14 Argo Lawu
5.KA 18 Argo Sindoro
6.KA 20 Argo Muria
7.KA 22 Argo Muria
8.KA 24 Argo Merbabu
9.KA 26 Argo Merbabu
10.KA 28 Argo Merbabu
11.KA 36 Gajayana
12.KA 38 Brawijaya
13.KA 40 Sembrani
14.KA 42 Sembrani
15.KA 46 Taksaka
16.KA 48 Taksaka
17.KA 54 Purwojaya
18.KA 64 Manahan
19.KA 76 Mataram
20.KA 104 Bogowonto
21.KA 106 Gajahwong
22.KA 108 Senja Utama YK
23.KA 112 Sawunggalih
24.KA 114 Sawunggalih
25.KA 116 Sawunggalih
26.KA 120 Gunungjati
27.KA 122 Cakrabuana
28.KA 124 Cakrabuana
29.KA 130 Papandayan
30.KA 132 Parahyangan
31.KA 134 Parahyangan
32.KA 136 Parahyangan
33.KA 138 Parahyangan
34.KA 140 Parahyangan
35.KA 144 Madiun Jaya
36.KA 146 Madiun Jaya
37.KA 150 Singasari
38.KA 152 Brantas
39.KA 162 Bangunkarta
40.KA 164 Gumarang
41.KA 166 Dharmawangsa Ekspres
42.KA 168 Kertanegara
43.KA 176 Menoreh
44.KA 178 Tawang Jaya Premium
45.KA 180 Tawang Jaya Premium
46.KA 204 Tegal Bahari
47.KA 254 Kertajaya
48.KA 260 Tawang Jaya
49.KA 7005 Batavia
50.KA 126F Cirebon Fakultatif
51.KA 142F Parahyangan Fakultatif
52.KA 30F Argo Anjasmoro
KA Lokal (8 KA Pangrango):
1.KA 223A Pangrango
2.KA 224A Pangrango
3.KA 226A Pangrango
4.KA 227A Pangrango
5.KA 228A Pangrango
6.KA 229A Pangrango
7.KA 230A Pangrango
8.KA 2245 Pangrango. (Ant)