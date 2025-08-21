Ada-Ada Saja, Politisi PKB Minta KAI Siapkan Gerbong Kereta Khusus Perokok

ERA.id - Politisi PKB sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, ingin melihat PT KAI menyiapkan satu gerbong kereta khusus untuk perokok. Hal tersebut dianggap menguntungkan.

"Nah, paling tidak, Pak, ini ada masukan juga, gerbong yang selama ini, dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan, adalah sisakan satu gerbong untuk kafe ya kan, untuk ngopi, paling tidak di situ untuk smoking area, Pak," kata Nasim dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025) kemarn.

"Banyak kereta tidak smoking area, Pak Bobby (Dirut KAI). Nah, paling tidak dalam kereta ini ada satu gerbong. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api, ya kan? Pasti banyak itu, satu aja, terus smoking," tambahnya.

Toh, mernurutnya, suasana hati penumpang kerap bosan apalagi mereka menempuh perjalanan yang bisa makan waktu sampai berjam-jam. Dia mengambil contoh ada ruang merokok dalam bus.

"Karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bus saja, Pak, 12 hampir 8 jam, 10 jam, itu ada smoking area di bus. Masa kereta sepanjang itu, satu gerbong, Pak, saya yakin bisa itu Pak ya," kata Nasim.

"Ini aspirasi loh, Pak, Jawa Timur paling banyak ini semua se-Jawa ini paling banyak, Pak, kasihan, Pak, dia. Nilai kemanusiaan juga bisa diterima gitu," imbuhnya.

Dilarang UU

PT KAI sebenarnya tertib melarang penumpang merokok di atas kereta api. Imbauan itu sudah mereka gaungkan sejak 2012.

Bagi penumpang yang kedapatan dalam kereta, maka akan diturunkan. Larangan ini sejalan dengan peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

KAI mencatat pada 2023, terdapat 115 penumpang yang diturunkan karena kedapatan merokok di atas kereta api. Adapun hingga Maret 2024, KAI telah menurunkan 25 penumpang yang melanggar aturan merokok di atas kereta api.

KAI telah menyediakan smoking area di stasiun yang terletak di titik-titik yang agak jauh dari posisi penumpang umum. Dengan demikian, bagi mereka yang merokok akan diberi ruang khusus, tetapi mayoritas ruangan stasiun bebas dari asap rokok.