2 Rumah di Jakbar Kebakaran, Seorang Remaja Tewas Terjebak Saat Sedang Tidur

ERA.id - Dua rumah di sekitar Jalan Raya Kramat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar), terbakar pada Rabu (20/8) dini hari. Satu orang, Izar Zulmi (18) tewas dalam insiden ini.

"Kondisi korban ditemukan di lantai satu mengingat dak rumah yang terbuat dari kayu sehingga terbakar dan runtuh, korban terjatuh ke lantai satu," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Kebakaran ini dilaporkan terjadi pukul 22.40 WIB kemarin. Kejadian bermula ketika korban sedang tidur di rumah temannya, FR (16). Untuk FR sendiri sedang bermain game online bersama teman-temannya, R (18), AN (20), dan FA (18) di lantai atas rumahnya.

Tak lama setelah itu, FR melihat asap dari lantai bawah rumahnya. Dia bersama R dan FA kemudian menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai atas.

"Sebelum lompat AN sempat membangunkan korban namun korban tidak bangun dan ternyata api sudah membesar," ungkapnya.

Izar pun tewas usai terjebak di rumah FR. Warga yang mengetahui ada kebakaran langsung berusaha memadamkan api. Namun, usaha warga tak membuahkan hasil karena api tetap membesar dan merambat ke rumah di sebelahnya.

Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dan 80 personel lalu diterjunkan untuk memadamkan si jago merah. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 00.15 WIB.

"Dugaan penyebab sementara (kebakaran karena) korsleting listrik," jelasnya.