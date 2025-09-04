Rumah Elit di Kalideres Kebakaran, Dua Penghuni Tewas

ERA.id - Sebuah rumah di kawasan perumahan elit Citra Garden 8, Cluster Aero Mansion, Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar), terbakar, Kamis (4/9/2025). Dua orang tewas dalam insiden ini.

"Korban pertama, LA (50), ditemukan di dalam kamar lantai 2. Sementara korban kedua TY (20), ditemukan di dekat tangga depan kamar korban pertama," kata Kapolsek Kalideres, Kompol Arnold Julius Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

Arnold menjelaskan kebakaran ini dilaporkan terjadi sekira pukul 04.25 WIB tadi. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik.

Hasil pemeriksaan tetangga korban, dia mengaku sempat berusaha membangunkan penghuni rumah dengan melempari batu dan kayu setelah mendengar suara kaca pecah dan melihat kepulan asap. Namun, usahanya tak membuahkan hasil.

"Diduga keduanya terjebak karena jendela rumah tertutup teralis besi, membuat jalan keluar tertutup," tuturnya.

Api berhasil dipadamkan sekira pukul 05.40 WIB setelah damkar menerjunkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Jasad LA dan TY telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk divisum.