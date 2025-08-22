Tingkah Unik Baru DPR, Dikasih Snack Tiap Rapat tapi Tak Dihabiskan, Mubazir

ERA.id - Para anggota DPR ternyata doyan tak menghabiskan makanan ringan atau snack yang disediakan dalam setiap rapat. Ketua DPR RI, Puan Maharani pun menegur.

"Kalau tidak dimakan, ya jangan (sehingga) kemudian menjadi mubazir, dan kalau dimakan sebaiknya dihabiskan, supaya tidak mubazir," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin.

Dia juga mengimbau agar kudapan yang biasanya disajikan dalam kotak dus di masing-masing meja anggota dewan dalam setiap rapat itu jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

"Ya, saya selalu mengimbau agar setiap rapat, makanan yang disajikan itu jangan kemudian berlebihan, namun bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan," ucapnya.

Idealnya, kudapan yang disiapkan kepada masing-masing anggota dewan setiap rapat itu terdiri dari tiga macam kudapan berbeda. "Kalau kemudian setiap rapat diganti, ya karena memang orangnya kan berbeda. Tidak bisa kemudian tidak diganti," katanya.

Soal kenaikan gaji anggota legislatif yang dikabarkan naik menjadi Rp3 juta per hari atau bisa mencapai Rp90 juta per bulan, Puan membantah. "Yang saya bisa sampaikan sebagai pimpinan DPR, saat ini tidak ada kenaikan gaji," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa yang ada perubahan ialah terkait pemberian tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI sebagai kompensasi tak ada lagi fasilitas rumah dinas.

"Karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan Ulujami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara, dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR," kata dia.

Terpisah, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa jalannya tiap rapat di komisinya cukup hanya disuguhkan air putih saja, ketimbang snack.

"Jadi rapat itu air putih saja. Air putih cukup karena air putih kan orang perlu dalam tiga jam minum, tapi kalau makanan, usia 50 tahun ke atas itu sudah susahlah makan makanan yang kayak begituan, harus jaga (makanan yang dikonsumsi). Menurut saya air putih saja," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Dia memandang penyuguhan kudapan dalam kotak dus di meja masing-masing anggota dewan tiap rapat kurang tepat, sebab dalam satu hari saja rapat di komisinya bisa berlangsung hingga tiga kali, padahal belum tentu semua itu akan dimakan oleh legislator bersangkutan.

"Begitu ganti snack, ganti rapat paling cuma durasi dua jam, ganti snack lagi. padahal sebagian besar anggota itu kayaknya sih nggak makan snack itu," ucapnya.