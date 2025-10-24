Bulan Depan, DPRD Jabar Takkan Beri Snack Lagi untuk Anggota Dewan, Cuma Disuguhi Air Putih

ERA.id - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat akan menghilangkan snack dan makan prasmanan (buffet) untuk anggota dewan demi efisiensi anggaran tahun 2026. Rencana itu bakal dijalankan pada November 2025 mendatang.

"Jadi, nanti di rapat pagi kita memberikan air dan tidak ada snack. Kalaupun sampai siang lewat jam 12.00, baru dikasih nasi boks dan tidak ada makanan yang disajikan dalam bentuk buffet atau parasmanan," kata Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, Dodi Sukmayana, Kamis kemarin.

Dia menyebut, untuk kegiatan rapat, anggaran untuk giat dan jamuannya akan menurun dari semula Rp11 miliar, jadi tersisa Rp2 miliar untuk tahun 2026.

"Kami itu hanya dari anggaran Rp11 miliar itu menjadi Rp2 miliar. Dengan yang sekitar Rp800 jutanya itu untuk air minum dan kegiatan rapat saja," ucapnya.

Dodi menjelaskan kebijakan soal makan ini, sebagai salah satu yang diuji coba, guna menghadapi penerapan efisiensi anggaran di tahun 2026, imbas pengurangan transfer pusat ke daerah.

"Kami coba pelan-pelan efisiensi di November-Desember 2025, supaya Januari full dilaksanakan tidak kaget," kata Dodi.

Selain soal anggaran rapat, langkah penghematan yang akan diujicobakan mulai November 2025 juga seperti operasional listrik yang akan ditopang energi alternatif untuk menekan biaya, serta penerapan sistem work from home (WFH) 50 persen bagi 133 pegawai termasuk ASN.

Menurut Dodi, uji coba efisiensi ini akan dilakukan bertahap agar pegawai terbiasa dengan sistem baru tanpa mengganggu kinerja kelembagaan.

Meski ada keterbatasan anggaran, ia memastikan seluruh aktivitas, termasuk pelayanan administrasi dan dukungan, tetap berjalan optimal. "Efisiensi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Justru jadi tantangan agar lebih kreatif dan hemat," katanya menambahkan.