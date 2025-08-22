Resmi Berbaju Oranye, Wamenaker Noel Ebenezer Nangis Jadi Tersangka Pemerasan

ERA.id - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel resmi berbaju oranye usai ditangkap KPK terkait kasus pemerasan, Jumat (22/8/2025). Noel sempat menangis lalu tersenyum.

Noel bersama 10 pelaku lain digiring penyidik dari lantas atas ke ruang konferensi pers gedung Merah Putih KPK. Mereka semua tak hanya berompi oranye, tapi juga tangannya diborgol.

Noel sempat menunduk lalu menyeka kedua matanya. Setelah itu, dia melihat ke awak media dan memberi senyum sambil salam namaste.

Ketika dibawa masuk ke ruang konferensi pers, Noel tersenyum ke arah awak media sambil mengangkat jempolnya. Setelah itu, Wamenaker memberi salam dengan mengepalkan tangan.

Dia lalu dijejerkan bersama pelaku lain. Sesekali, Noel kembali mengulangi tindakannya dengan mengangkat jempol dan mengepalkan tangan.

Wamenaker dimintai tanggapan oleh awak media, namun dia tak memberi penjelasan. Setelah sesi foto, penyidik membawa keluar Noel dan 10 tersangka lain ke luar ruang konferensi pers.

"KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 11 orang sebagai tersangka," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat konferensi pers di kantornya, Jumat (22/8/2025).