Presiden Prabowo Lantik Komjen Pol Eddy Hartono Sebagai Kepala BNPT

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru menggantikan Komjen Pol. Prof. Rycko Amelza Dahniel di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi (25/8/2025).

Pengangkatan Komjen Pol. Eddy sebagai Kepala BNPT yang baru, dan pemberhentian Komjen Pol. Rycko ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 117/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tinggi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Di ruangan tengah Istana Negara hari ini, Kepala BNPT yang baru itu dilantik bersama sejumlah pejabat baru lainnya, yaitu Irjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral, dan Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Dalam rangkaian yang sama, Presiden Prabowo juga melantik dan mengambil sumpah beberapa duta besar RI untuk negara-negara sahabat, yaitu Tofery Primada Soetikno sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Meksiko, Dwisuryo Indroyo Soesilo sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Amerika Serikat, Andhika Chrisnayudhanto sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Brazil, Abdul Kadir Jaelani sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Jerman, Judha Nugraha sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Uni Emirat Arab, Imam As'ari sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Ekuador, Umar Hadi sebagai Perwakilan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya di New York, dan International Seabed Authority (ISA), dan Sidharto Reza Suryodipuro sebagai Perwakilan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa.

Dalam prosesi pelantikan itu, Kepala BNPT yang baru turut menyatakan ikrarnya bersama pejabat baru lainnya dipandu oleh Presiden Prabowo.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah jabatan yang diikrarkan oleh Kepala BNPT yang baru beserta pejabat lainnya yang dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini.

Selepas prosesi pengambilan sumpah, Komjen Pol. Eddy menandatangani surat berita acara, bersama Presiden Prabowo. Selepas semua pejabat baru hari ini menandatangani surat berita acara itu, Presiden Prabowo kemudian menyalami mereka satu per satu.

Dalam acara itu, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Kemudian ada pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.