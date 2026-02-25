Abaikan Tembakan Polisi, Pemobil Lawan Arah Saat Macet di Jakpus Hantam Mobil-Lindas Motor

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan sebuah mobil hitam Toyota Calya menghantam kendaraan lain di kawasan Pasar Baru Timur, Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (25/2) sore tadi.

Dari video yang beredar, mobil itu awalnya melaju lawan arah. Kondisi arus lalu lintas saat itu sedang macet.

Saat akan diberhentikan, pengemudi itu mencoba kabur. Polisi melepaskan tembakan peringatan namun tak diindahkannya.

Pengendara mobil itu melaju melawan arah sambil melindas dan menyeret motor. Warga mencoba menghentikan mobil itu dengan memukul-mukul body Calya namun gagal.

Pengemudi mobil itu mencoba menerobos kemacetan namun tak bisa karena terhalang mobil di depannya. Dia kemudian mencoba mundur dan melindas lagi sepeda motor di belakangnya.

Mobil hitam itu mencoba kembali maju namun tak bisa karena terhalang. Warga mengerumuni dan mencoba mengeluarkan pengemudi mobil tersebut namun gagal.

Kendaraan roda empat itu lalu mencoba kabur lagi tapi gagal setelah polisi datang dari belakang untuk mencegatnya.

Petugas kemudian menangkap pengemudi mobil tersebut beserta penumpang wanita di dalamnya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung mengatakan kejadian itu terjadi di sekitar Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakpus sekira pukul 17.20 WIB tadi. Mobil hitam berpelat D 1640 AHB itu dikemudikan oleh Hafiz Mahendra (24).

Belum diketahui penyebab Hafiz kabur dan menabrak banyak kendaraan. Polisi masih mengusutnya.

"Segera akan kami lakukan pengecekan khususnya tes urine maupun cek kesehatan terhadap pengemudi, apakah ada indikasi menggunakan barang-barang yang dilarang atau berdampak di dalam hal membuat pengemudi jadi ugal-ugalan atau lalai dalam melaksanakan ataupun menjalani kendaraannya tersebut," kata Reynold kepada wartawan, Kamis (25/2/2026).

Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi saat ini juga sedang mendata jumlah kendaraan yang rusak akibat ditabrak Hafiz.