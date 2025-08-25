Prabowo Lantik Irjen Pol Suyudi Ario Seto Jadi Kepala BNN

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Irjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang baru, menggantikan kepala BNN yang lama, Komjen Pol. Marthinus Hukom di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi (25/8/2025).

Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala BNN itu digelar bersamaan dengan pejabat lainnya, yaitu Komjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kemudian Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral, dan Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Pemberhentian Marthinus dan pengangkatan Suyudi sebagai Kepala BNN pun ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 118/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah jabatan yang diikrarkan oleh Kepala BNN yang baru beserta pejabat lainnya yang dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini.

Selepas prosesi pengambilan sumpah, Irjen Pol. Suyudi menandatangani surat berita acara, bersama Presiden Prabowo. Selepas semua pejabat baru hari ini menandatangani surat berita acara itu, Presiden Prabowo kemudian menyalami mereka satu per satu.

Dalam acara itu, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Kemudian ada pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. (Ant)