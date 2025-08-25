Presiden Prabowo Beri Penghargaan Tanda Kehormatan 141 Tokoh, Ini Daftar Namanya

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahi Tanda Kehormatan kepada 141 tokoh, mulai dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso, hingga musisi Gombloh.

Pemberian Tanda Kehormatan yang merupakan rangkaian dari HUT Ke-80 Kemerdekaan RI tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta, Senin, dengan didahului menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta.

Para penerima tanda kehormatan itu berasal dari kalangan menteri, pejabat lembaga tinggi negara, pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, pejabat TNI dan Polri, WNI dengan latar belakang profesi, hingga budayawan.

Nama-nama tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73,74,75,76,77,78/TK/TH 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan.

Sebanyak 117 tokoh maupun perwakilan keluarga menerima langsung tanda kehormatan tersebut dari Presiden Prabowo. Sedangkan sisanya berhalangan hadir.

Berikut daftar penerima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto.

1. Puan Maharani

2. Ahmad Muzani

3. Sultan Najamuddin

4. Sufmi Dasco Ahmad

5. Zulkifli Hasan

6. Wiranto

7. Agum Gumelar

8. Subagyo Hadi Siswoyo

9. AM Hendropriyono

10. Alm. Moerdiono

11. Alm. Jenderal Hoegeng Imam Santoso

12. Almh. Rachmawati Soekarnoputri

13. Alm. Abdul Rachman Ramly

14. Alm. Aloysius Benedictus Mboi

15. Alm. Muhammad Noer

16. Abdul Muhaimin Iskandar

17. Bahlil Lahadalia

18. Saifullah Yusuf

19. Andi Amran Sulaiman

20. Marty Natalegawa

21. Retno Lestari Priansari Marsudi

22. Juwono Sudarsono

23. Noer Hassan Wirajuda

24. Alm. Baharuddin Lopa

25. Alm. Ida Cokorda Pemecutan

26. Alm. Letjen TNI (Purn) Dading Kalbuadi

27. Letjen TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanegara

28. Alm Mayjen TNI (Purn) Chalimi Imam Santosa

29. Purnomo Yusgiantoro

30. Letjen TNI (Purn) Tarub

31. Suhartoyo

32. Letjen TNI (Purn) Herman Bernhard Leopold Mantiri

33. Dino Pati Djalal

34. Alm. Bismar Siregar

35. Alm.Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo

36. Alm. Letjen TNI (Purn) Mochammad Jasin

37. Alm. Letjen TNI (Purn) Hartono Rekso Dharsono

38. Alm. Letjen TNI (Purn) Kemal Idris

39. Burhanuddin Abdullah

40. Terawan Agus Putranto

41. Hashim Djojohadikusumo

42. Agus Harimurti Yudhoyono

43. Sugiono

44. Abdul Mu’ti

45. Fadli Zon

46. Andi Syamsuddin Arsyad

47. Suhardi

48. Siti Hardjanti Wismoyo

49. Prasetyo Hadi

50. Meutya Hafid

51. Teddy Indra Wijaya

52. Muhammad Yusuf Ateh

53. Ivan Yustiavandana

54. Dadan Hindayana

55. Perry Warjiyo

56. Miftachul Akhyar

57. Haedar Nashir

58. Sigit P. Santosa

59. Mayjen TNI (Purn) Syamsudin

60. Johanes Gluba Gebze

61. Herlina Christine Natalia Hakim

62. Francisco Xavier Lopez da Cruz

63. Alm. Prof Fahmi Idris

64. Alm. Letjen TNI (Purn) F. X. Sud jasmin

65. Alm. Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto

66. Mayjen TNI (Purn) Almarhum Mung Parhadimulyo

67. Alm. K. H. Yusuf Hasyim

68. Alm. K. H. Maimun Zubair

69. Alm. K. H. Abdullah Abbas

70. Alm. Letjen TNI (Purn) Rais Abin

71. Alm. Jose Fernando Osorio Soares

72. Alm. Abilio Jose Osorio Soares

73. Alm. Arnaldo dos Reis Araujo

74. Alm. AKBP (Purn) H. Soekitman

75. Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim

76. Yusuf AR

77. Maher Al Gadri

78. Alm. K. H. Muhammad Maksum

79. Juri Ardiantoro

80. Sumarsono

81. Angga Raka Prabowo

82. Anwar Iskandar

83. Soepriyatno

84. Angky Retno Yudianti

85. Widjono Hardjanto

86. H. Abidin

87. Abdul Ghofur

88. Soegeng Sarjadi

89. Simon Aloysius Mantiri

90. Abdussamad Sulaiman HB (H. Sulaiman)

91. Abdul Rasyid

92. Nanik Sudaryati Deyang

93. Willy Ananias Gara

94. Amzulian Rifai

95. Isma Yatun

96. Lydia Silvanna Djaman

97. Teddy Sutadi Kardin

98. Taufiq Ismail

99. Muhammad Ainun Najib

100. Alm. Cornel Simanjuntak

101. Asep Saifuddin Chalim

102. Alm. Benyamin Sueb

103. Almh. Titiek Puspa

104. Teungku Nyak Sandang bin Lamudin

105. Carina Citra Dewi

106. Kolonel Marinir TNI (Purn) Azwar Syam

107. Sadiman

108. Seto Mulyadi

109. Senny Marbun

110. Afdiharto Mardi Lestari

111. Alm. Atmakusumah Astraatmadja

112. Andi Ramang

113. Diana Cristina

114. Abdul Muis

115. Aipda Muhammad Irvan

116. Ja'un S. Mihardja

117. Slamet Rahardjo Djarot T

118. Waldjinah

119. I Nyoman Nuarta

120. Alm. Letkol Caj Tituler Muhammad Idris Sardi

121. Alm. Mochtar Lubis

122. Sukmono Hadi

123. Alm. Soedjarwoto Soemarsono (Gombloh)

124. Francisco Deodato Osorio Soares

125. Vidal Domingos Doutel Sarmento

126. Agostinho Boavida Ximenes Sera Malic

127. Joao Angelo de Sousa Mota

128. Alm. Lettu (Purn) Isa Mangun

129. Alm. Willie Firdaus

130. Alm. Martinho Fernandes

131. Alm. Joaquim Monteiro

132. Alm. Alfonso Henrique Pinto

133. Alm. Juliao Fraga

134. Alm. Claudio Vieira

135. Alm. Jose Fernandes

136. Alm. Roberto Li

137. Alm. Jose Da Conceicao

138. Alm. Edmundo da Silva

139. Joao da Silva Tavares

140. Alm. Hein Mantundoy

141. Aries Marsudiyanto