Prabowo Sudah Siapkan Pengganti Immanuel Ebenezer, Siapa?

ERA.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer akan segera diisi.

"Sudah diurus semuanya itu, ya, oke," ujar Presiden Prabowo, dikutip Antara, Selasa (26/8/2025).

Kepala Negara menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kekosongan tersebut berlarut-larut.

"Ada nanti, tenang saja," tegasnya.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama Irvian Bobby dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Immanuel disebut KPK menerima uang Rp3 miliar dan satu kendaraan roda dua bermerek Ducati dari Irvian Bobby.