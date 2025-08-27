Tunjangan Rumah DPR Picu Kemarahan Publik, Dasco: Kemarin Penjelasannya Kurang Lengkap

ERA.id - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan anggota DPR cuma setahun saja menerima tunjangan selama periode jabatan 2024-2029.

Intinya anggota DPR yang sudah tak mendapatkan fasilitas rumah dinas, yang dilantik sejak Oktober 2024, akan disetop pemberian tunjangan rumahnya pada Oktober 2025.

"Jadi setelah Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima, tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa kemarin.

Dia menjelaskan tunjangan itu diberikan sebesar Rp50 juta per bulan selama satu tahun. Dengan begitu, tunjangan yang diberikan hanya dalam waktu satu tahun itu digunakan untuk biaya kontrak selama lima tahun.

"Mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas," kata dia.

Menurut dia, anggaran tunjangan rumah dinas itu diberikan secara diangsur kepada anggota DPR karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan secara sekaligus.

Adapun angka Rp50 juta per bulan itu, menurut dia, diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hitungan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk penyewaan rumah selama 5 tahun. "Jadi jelas ya bahwa itu (tunjangan satu tahun) adalah untuk sewa selama 5 tahun," kata dia.

Menghitung besaran anggaran per bulan yang ditotal, berarti anggota DPR akan mendapatkan Rp600 juta selama satu periode jabatan dan jika dibagi lima, setiap tahunnya mereka mengantongi Rp120 juta.