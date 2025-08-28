Presiden Partai Buruh Said Iqbal soal Isu Jadi Wamenaker Gantikan Immanuel Ebenezer: Nggak Tahu

ERA.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal diisukan menjadi Wamenaker menggantikan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) yang dijadikan tersangka korupsi oleh KPK. Said Iqbal mengaku belum mengetahui kabar tersebut.

"Tanggapannya nggak tahu ha-ha-ha, nggak tahu," kata Iqbal di depan gedung DPR, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (28/8/2025).

Saat disinggung apakah sudah mendengar isu tersebut atau belum, Said mengatakan tidak pernah mendengarnya. Dia kemudian menyebut posisi Wamenaker merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Serahkan pada presiden, karena itu kan hak prerogatif presiden, ya. Serahkan presiden saja ha-ha-ha," tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto memastikan posisi Wamenaker yang ditinggalkan Noel akan segera diisi.

"Sudah diurus semuanya itu, ya, oke," ujar Presiden Prabowo, dikutip Antara, Selasa (26/8).

Kepala Negara menambahkan pemerintah tidak akan membiarkan kekosongan tersebut berlarut-larut.

"Ada nanti, tenang saja," tegasnya.

Diketahui, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Noel selaku Wamenaker bersama Irvian Bobby dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Immanuel disebut KPK menerima uang Rp3 miliar dan satu kendaraan roda dua bermerek Ducati dari Irvian Bobby.