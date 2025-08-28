Tolak Ajakan Debat Salsa yang Menetap di Denmark, Ahmad Sahroni: Ane Masih Bego

ERA.id - Seorang influencer muda, Salsa Erwina Hutagalung, menantang debat politisi NasDem sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Salsa kesal karena Sahroni dengan seenaknya menyebut rakyat yang ingin membubarkan DPR merupakan “orang tolol sedunia”.

Walau sudah diklarifikasi Roni, Salsa merasa Sahroni tak etis merendahkan masyarakat seperti itu, sebab lewat pajak mereka, ratusan anggota dewan salah satunya Sahroni bisa mendapat gaji dan tunjangan yang fantastis.

“Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @ahmadsahroni88. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat,” tulis Salsa dalam unggahan Instagram pribadinya @salsaer.

Salsa bersemangat berdebat dan mau saja difasilitasi oleh juri profesional internasional.

Merespons itu, Sahroni mengaku ogah berdebat. “Ane gak akan ladenin org yg ajak debat ane. Ane mau bertapa dulu biar pinter, karena ane masih bloon. Ane ini masih bego,” tulisnya.

Salsa sendiri kini tinggal di Aarhus, Denmark. Dia mengasuh kanal podcast Jadi Dewasa 101 (JDW 101). Salsa juga gemilang dalam akademik. Tercatat sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebelum melanjutkan studi ke luar negeri. Dia juga pernah menjuarai lomba debat internasional di Nanyang Technological University pada 2014.