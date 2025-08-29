Ahmad Sahroni Turun Jabatan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Imbas Sering Blunder?

ERA.id - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni diganti dari jabatan sebagai pimpinan atau Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Ia diturunkan dari jabatannya dan hanya mengisi posisi sebagai Anggota Komisi I DPR RI.

Keputusan itu diteken oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat melalui Surat Fraksi Partai NasDem dengan nomor F.NasDem/768/DPR-RI/VIII/2025, yang juga ditekan oleh Sahroni pribadi lantaran ia menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI

"Rotasi rutin, tidak ada pencopotan, hanya penyegaran," kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim, dikutip Antara, Jumat (29/8/2025).

Diketahui Ahmad Sahroni yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan penegakan hukum itu menjadi anggota biasa di Komisi I DPR RI, yang membidangi urusan pertahanan, komunikasi, dan hubungan luar negeri.

Partai NasDem pun menyiapkan Rusdi Masse Mappasessu sebagai pengganti Sahroni untuk posisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Rusdi sendiri sebelumnya merupakan anggota Komisi IV DPR RI.

Selain oleh Viktor Laiskodat, surat itu pun diteken oleh Sahroni itu sendiri karena dirinya merupakan Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI. Adapun surat itu ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dengan pergantian itu, kini formasi pimpinan Komisi III DPR RI terdiri dari Habiburokhman (Gerindra) sebagai Ketua Komisi III DPR RI, dan Dede Indra Permana (PDIP), Saru Yuliati (Golkar), Rano Alfath (PKB), dan Rusdi Masse (NasDem) sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Sesuai dengan ketentuan biasanya, pergantian pimpinan komisi itu akan digelar dengan pelantikan yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI di ruangan komisi tersebut