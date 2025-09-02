Meski Dinonaktifkan dari DPR, Adies Kadir Masih Jabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar

ERA.id - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengungkapkan bahwa Adies Kadir masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar meski sudah dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI.

Dave menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi terkait Adies Kadir di DPR RI dan internal Partai Golkar merupakan hal yang berbeda. Adies masih merupakan kader partai berlambang pohon beringin.

"Jadi Adies tetap sebagai salah satu pimpinan di Golkar," kata Dave, dikutip Antara, Selasa (2/9/2025).

Meski demikian, Dave belum bisa menjelaskan mengenai maksud dari keputusan nonaktif dari partainya terhadap Adies Kadir. Menurut dia, pimpinan DPR merupakan pihak yang berwenang menjelaskan soal keputusan nonaktif bagi sejumlah anggota DPR RI.

"Itu saya nggak bisa jawab sekarang. Itu nanti harus tanya ke pimpinan yang memiliki otoritas untuk menjelaskannya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai anggota DPR. Keputusan tersebut diteken oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji di Jakarta, 31 Agustus 2025.

"Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," ujar Sarmuji dalam keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Sarmuji menjelaskan keputusan tersebut diambil Golkar dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat.