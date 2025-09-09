Sekjen Gerindra: Prabowo Minta Kader Jaga Tutur Kata dan Tidak Pamer

ERA.id - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono membocorkan arahan dari Prabowo Subianto usai mengumpulkan seluruh kader partai di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin malam. Sugiono menyebut Prabowo meminta para kader jaga tutur kata.

Sugiono yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa arahan dari Prabowo tersebut merupakan tindak lanjut dari pesan-pesan yang disampaikan masyarakat. Menurut dia, para wakil rakyat dari Partai Gerindra tidak boleh menyakiti hati rakyat.

"Pesannya menjaga gaya hidup, terus kemudian menjaga tutur kata, menjaga ucapan, jangan sombong, jangan pamer, istilahnya itu flexing. Nggak ada gunanya," kata Sugiono dikutip Antara, Selasa (9/9/2025).

Selain itu, Sugiono juga mengatakan bahwa Prabowo meminta seluruh kader Gerindra, termasuk para legislator, untuk turut menyukseskan program-program pemerintahan yang baru berjalan selama 11 bulan ini.

Target-target yang cukup tinggi dari Prabowo, kata Sugiono, harus disukseskan.

"Kita bertugas untuk mengamankan, menjaga semua program," katanya.

Selain itu, tambah Sugiono, rapat tersebut juga turut membahas dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Namun, Sugiono tidak menjelaskan secara rinci isu politik yang dibahas oleh Prabowo tersebut.

"Ini adalah untuk ke dalam internal, tidak membahas substansi yang lebih dari apa yang saya sampaikan," tuturnya.