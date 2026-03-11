Isi Soundtrack Na Willa, Laleilmanino Hadirkan Sentuhan Klasik Bahasa Daerah

ERA.id - Trio Laleilmanino kembali dipercaya untuk mengisi soundtrack film produksi Visinema Pictures, Na Willa. Lagu ini mengangkat kisah salah satu karakter yang juga dekat dengan rasa kehilangan.

Nino menjelaskan proses penggarapan lagu “Sikilku Iso Muni” ini berbeda dari lagu “Selalu Ada di Nadimu”. Nino, Lale, dan Ilman tidak diberi bocoran tentang film Na Willa.

“Ketika kita ditugaskan untuk bikin filmnya, kita tuh belum dikasih tahu apa-apa tentang filmnya. Cuma dikasih lihat kayak mood board aja sih, mood board aja. Tapi yang jelas, waktu itu mereka memang udah dari awal kasih tahu kalau perbedaannya dengan Jumbo,” ujar Nino ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).

Lalu, kata Nino, lagu “Sikilku Iso Muni” ini menceritakan tentang satu adegan saat Dul harus kehilangan kakinya dan diganti dengan kayu. Dari kisah itulah trio Laleilmanino menciptakan lagu baru untuk film Na Willa.

Di sisi lain, Ilman menambahkan untuk lagu “Sikilku Iso Muni” ini mereka memberikan aransemen yang jauh berbeda dari sountrack Jumbo. Kali ini mereka memasukan aransemen klasik gaya khas 60-an.

“Mereka (Ryan Adriandhy dan Anggia Kharisma) pengen bikin mood-nya suasananya seperti vintage, classic tahun 60-an. Di mana akhirnya kita membuat musik yang sedikit bunyinya, genrenya itu ragtime, dan ada suasana jazz-nya juga era-era 60-an,” jelas Ilman.

Lebih lanjut, Nino berharap lagu “Sikilku Iso Muni” ini bukan haya menguatkan penonton Na Willa saja tetapi juga penulis lagunya.

“Jadi harapannya semoga lagu ini pun selain menguatkan orang-orang di luar sana yang nanti nonton film Na Willa, juga menguatkan penulis lagunya sendiri,” pungkas Nino.

Film Na Willa akan tayang pada 18 Maret 2026.