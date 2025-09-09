Sri Mulyani: Saya Pamit, Mulai Saat Ini Mohon Hormati Ruang Privasi Kami

ERA.id - Mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyerahkan jabatannya ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam prosesi serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekurangannya selama menjadi Menteri Keuangan.

“Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu, saya dengan rendah hati memohon maaf,” kata Sri.

Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya. Menurutnya dukungan, masukan, dan kritik membangun yang ia terima sangat berarti untuk memperbaiki kebijakan dan respons Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas negara.

Dia pun mengucapkan selamat kepada Purbaya atas amanat baru yang ia terima sebagai Menteri Keuangan.

“Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara serta memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudhi memberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo,” ujar dia.

Untuk jajaran Kemenkeu, ia berpesan untuk terus menjaga keuangan negara dan Kemenkeu sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus kemajuan bangsa.

“Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi,” tambahnya.

Sri Mulyani juga meminta masyarakat untuk menghargai privasinya sebagai individu. “Saya pamit undur diri pagi hari ini. Dan mohon mulai saat ini untuk menghormati ruang privasi kami atau saya sebagai warga negara biasa,” tuturnya.

Menutup sambutannya, ia berharap masyarakat tak pernah lelah untuk mencintai Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029