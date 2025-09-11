Imbas Konten Anak Viral Diduga Sindir Sri Mulyani, Purbaya Larang Anak Main Media Sosial: Dia Masih Kecil

ERA.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melarang putranya, Yudo Sadewa, bermain media sosial usai memicu kegaduhan publik. Purbaya menyebut anaknya masih kecil dan tidak mengerti situasi.

Larangan ini dikeluarkan oleh Menkeu Purbaya pasca putranya mengunggah konten di akun pribadinya yang seolah-olah menuding Sri Mulyani Indrawati sebagai agen Central Intelligence Agency (CIA). Purbaya menyebut anaknya masih cukup muda dan tidak mengerti apa-apa sehingga sering kali kurang bijak dalam menggunakan media sosial.

"Dia nggak ngerti, masih kecil. (Saya) sudah, sudah larang (dia) untuk, sudah tidak main Instagram lagi. Jadi, anak kecil nggak ngerti apa-apa," kata Purbaya, dikutip Antara, Kamis (11/9/2025).

Diketahui Yudo Sadewa membuat unggahan di Instagram pribadinya yang kini sudah dihapus pasca Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Tulisan Yudo yang telah dihapus itu sebagai berikut: "Alhamdulilah, ayah ku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri".

Konten Yudo itu kemudian dikait-kaitkan dengan Sri Mulyani, yang digantikan oleh Purbaya per Senin (8/9), setelah Purbaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Terkait itu, Purbaya juga memastikan konten tersebut telah dihapus alias di-take down dari Instagram.

"Sudah, sudah, kan udah nggak ada lagi, di-take down semua, di Instagram juga, dan kita juga nggak biasa kan, biasanya santai-santai nggak ada yang liatin, rupanya tiba-tiba dilihatin, semuanya, setiap gerakan, baru tahu saya," tuturnya.

Yudo Sadewa, dalam akun Instagram-nya, sempat membuat klarifikasi terhadap pernyataannya tersebut. Yudo kemudian menyebut unggahannya itu hanya candaan dengan teman-temannya dan meminta maaf atas ucapannya tersebut.

Dia melanjutkan tudingan agen CIA itu tidak ditujukan kepada Sri Mulyani, tetapi kepada ternak Mulyono. Sejauh ini, tidak jelas siapa yang disebut oleh Yudo sebagai ternak Mulyono​​​​​​​.

Diketahui Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai menteri keuangan oleh Presiden Prabowo, menggantikan Sri Mulyani, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

Dalam Keppres yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Kemudian, Presiden juga memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.