Ngaku Sakit, Resbobb Minta Penundaan Pemeriksaan Terkait Dugaan Fitnah Azizah Salsha

ERA.id - Akun TikTok @ibaratbradprittt yang dikuasai Adimas Firdaus atau Resbobb minta penundaan pemeriksaan terkait laporan Selebgram Nurul Azizah Rosiade atau Azizah Salsha atas dugaan fitnah perselingkuhan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (15/9/2025).

"Tadi sudah dimintai keterangan, belum semuanya, karena kebetulan (Resbobb) lagi sakit, jadi ditunda minggu depan," kata pengacara Resbobb, Nurwidiatmo di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Namun, dia tak mau mengungkapkan Resbobb sakit apa. Hanya saja berdasarkan penglihatan jurnalis, Resbobb tampak sehat. Mukanya juga tak terlihat pucat.

Pengacara ini kemudian menyampaikan kliennya akan dimintai keterangan pada Selasa (23/9/2025) atau Jumat (26/9/2025) depan. Pihaknya juga akan melakukan langkah-langkah hukum agar kasus yang menimpa Resbobb selesai secara damai.

"Tentunya kita ada upaya-upaya (damai), win-win solution," ucapnya.

Untuk Muhammad Jannah (Bigmo) yang menguasai akun YouTube @Niceguymo, masih dimintai keterangan oleh penyidik. Bigmo juga merupakan terlapor dalam laporan Azizah.

Sebelumnya, Azizah Salsha resmi melaporkan akun TikTok @ibaratbradprittt dan akun YouTube @Niceguymo ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah. Laporan Azizah teregister dengan nomor LP/B/387/VIII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 12 Agustu2025.

Dua akun media sosial (medsos) itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 45 ayat 4 dan ayat 6 juncto Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

"Kalau masalah memaafkan, pasti aku sudah memaafkan. Tapi untuk kali ini mungkin aku ingin kasih efek jera saja karena sudah satu tahun terus-terusan kayak gini ini ternyata belum berhenti-berhenti juga. Jadi mungkin kali ini aku akan terus lanjutkan proses hukum," kata Azizah di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/8).