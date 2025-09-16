100 Ribu Personel Dilibatkan Dalam Perayaan HUT ke-80 TNI di Monas Pada 5 Oktober

ERA.id - Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Brigjen TNI Freddy Ardianzah menyebutkan sebanyak 100.000 personel akan dilibatkan dalam perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, pada 5 Oktober 2025.

"Direncanakan melibatkan personel TNI dan masyarakat yang tergabung dalam Komponen Cadangan dan Pendukung dengan jumlah sekitar 100 ribuan, yang masih dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan dan gelar pasukan," kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Personel itu mengikuti simulasi tempur, defile alat utama sistem senjata (alutsista) dan pengamanan wilayah Monas.

Freddy menjelaskan personel TNI itu berasal dari tiga matra yakni TNI AL, AU dan AD. Nantinya, setiap pasukan elit di tiap matra akan menampilkan simulasi tempur di Silang Monas, Jakarta Pusat.

Tidak hanya itu, para personel juga akan menunjukkan kebolehan masing-masing alutsista dari setiap matra dari mulai kavaleri, artileri hingga pesawat tempur.

Hingga saat ini, pihaknya telah melakukan beragam persiapan teknis untuk perayaan HUT TNI di Monas.

"Saat persiapan sudah pada tahap perencanaan dan persiapan para koordinator per bidang, termasuk koordinasi juga dengan pemerintah daerah terkait penggunaan Silang Monas," jelas dia.

Untuk diketahui, rangkaian perayaan HUT TNI sudah bergulir sejak Agustus 2025 lalu dengan kegiatan perlombaan olah raga yang digelar serentak di seluruh Indonesia.

"Kemudian dilaksanakan pameran TNI pada tanggal 21 dan 22 September 2025 dimana dilaksanakan bakti kesehatan, pembagian sembako, pameran alutsista dan gelar UMKM," jelas Freddy.

Kegiatan lalu dilanjutkan dengan perkemahan Sabtu Minggu siswa di beberapa sekolah, sailing pass TNI AL, ziarah hingga akhirnya puncak acara di tanggal 5 Oktober 2025. (Ant)