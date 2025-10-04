TNI Bagikan Doorprize 200 Motor Kepada Masyarakat Saat Perayaan HUT ke-80 di Monas Minggu 5 Oktober

ERA.id - TNI akan membagikan doorprize (hadiah lawang) sebanyak 200 motor dalam perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang digelar pada Minggu (5/10).

“Ada 200 motor, kemudian ada lemari es, kemudian TV. Saya rasa baguslah untuk masyarakat,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

Dalam acara puncak perayaan HUT TNI, sambung Agus, akan ada penampilan kesenian dari seluruh wilayah Indonesia, pameran alutsista, parade, dan defile.

“Bisa dilihat masyarakat secara gratis,” ucapnya.

Selain itu, TNI juga akan membagikan makan gratis dan kupon sembako

Agus pun berharap kegiatan perayaan puncak HUT ke-80 TNI bisa berjalan lancar dan aman.

“Mohon doanya supaya kegiatan besok berjalan lancar, aman,” ujarnya.

TNI dijadwalkan menggelar acara perayaan HUT ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10). Dalam acara tersebut, TNI akan memamerkan sekitar 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) darat, laut dan udara.

TNI juga akan mengerahkan 133.480 personel yang terdiri atas prajurit dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam hari perayaan nanti.

Mereka akan ditugaskan untuk berbagai hal dari mulai peserta upacara, peserta simulasi tempur, pasukan penerjun, pilot tempur maupun pesawat angkut, defile, awak alutsista yang akan berparade hingga pasukan pengamanan.