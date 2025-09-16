Legislator Bakal Bahas Rencana Pemakaian Lapangan DPR untuk Demo, Ide Pigai Masuk Akal?

ERA.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira terbuka untuk mewujudkan ide dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai soal lapangan untuk aksi demonstrasi di DPR RI. Andreas menilai Kompleks Parlemen memang terbuka untuk rakyat.

Penggunaan lapangan DPR RI untuk demonstrasi rakyat dikatakan Andreas akan dibicarakan lebih lanjut. Ia menilai banyak negara tetangga yang juga menggunakan lapangan untuk menggelar aksi unjuk rasa demi menyampaikan aspirasi.

"Halaman DPR ini kan rumah rakyat, ya silakan saja kalau ada usulan itu nanti kita bicarakan," kata Andreas, dikutip Antara, Selasa (16/9/2025).

Lalu, kata Andreas, selama ini terdapat pengaturan terkait orang-orang untuk keluar dan masuk kompleks parlemen. Namun jika nantinya diperbolehkan, menurut dia, aksi demonstrasi pasti mempunyai penanggung jawabnya dan melaporkan jumlah orang yang turut aksi.

"Sehingga kemudian memang benar benar demonstrasi untuk menyampaikan pendapat," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan perkantoran yang memiliki halaman luas salah satunya gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, memiliki pusat demokrasi untuk masyarakat menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu pengguna jalan raya.

"Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan orang. Sebaiknya dibuat lagi halaman depan, dibuatkan supaya (menampung) 1.000-2.000 orang," kata Natalius Pigai di sela meninjau Kantor Wilayah Kementerian HAM di Denpasar, Bali, Jumat (12/9).

Ia kemudian berharap agar setiap pimpinan atau perwakilan lembaga tersebut harus keluar gedung untuk menerima aspirasi masyarakat.