Dito Lempar Sinyal Bahwa Erick Thohir Akan Menjadi Menpora

ERA.id - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotedjo mengunggah foto kebersamaannya dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, Rabu siang.

Dari akun pribadi Instagram strory @ditoarytedjo, di Jakarta, Dito yang lengser sejak reshuffle jilid kedua, Senin (8/9), mengunggah dua frame foto yang menampilkan kebersamaannya dengan Erick.

Pada foto pertama, Dito dan Erick sama-sama mengenakan kemeja gelap berdiri berdampingan di balik tirai putih tipis, menatap ke arah luar jendela kaca besar yang menghadap taman hijau.

Keduanya berdiri nyaris rapat, seolah tengah berbincang atau berbagi pandangan dalam suasana akrab.

Sedangkan pada foto kedua, tampak Dito sedang menyambut kedatangan Erick Thohir yang keluar kendaraannya seraya bertukar obrolan. Belum diketahui kapan dan di mana kedua momen itu berlangsung.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru dalam perombakan Kabinet Merah Putih jilid ke-3 di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan adanya pelantikan tersebut ketika ditemui di Istana Kepresidenan.

“Saya dengar ada (pelantikan) Menko Polkam, sebagai mendagri saya kan di bawah koordinasi,” ujarnya kepada wartawan tanpa menyebut nama kandidat.

Pelantikan para pejabat baru dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB. Di kalangan wartawan Istana beredar kabar bahwa Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago akan dilantik sebagai Menko Polkam, menggantikan posisi yang sementara diisi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Selain Menko Polkam, Presiden Prabowo juga dikabarkan akan melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), serta Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI.

Namun, nama-nama tersebut masih menunggu pengumuman resmi dari pihak Istana.