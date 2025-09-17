Erick Tohir Dilantik Jadi Menpora, Ini Kiprahnya Selama Jadi Menteri BUMN

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo yang diberhentikan dalam perombakan Kabinet Merah Putih jilid kedua pada 8 September 2025.

Pelantikan Erick Thohir berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu, pukul 15.00 WIB, bersama sejumlah menteri dan wakil menteri lain hasil reshuffle jilid ketiga Kabinet Merah Putih periode 2024–2029, yakni Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Afrian Sahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, dan Faridah Faridjah sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Terkait hal itu, Presiden Prabowo memberhentikan Erick Thohir dari jabatan sebelumnya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Keputusan pengangkatan Erick sebagai Menpora tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara, ditetapkan di Jakarta, pada 6 September 2025.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah jabatan di hadapan para pejabat baru.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap para pejabat mengikuti arahan Presiden.

Usai pengucapan sumpah, para pejabat yang baru dilantik menandatangani berita acara pelantikan bersama Presiden Prabowo.

Acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Merah Putih, serta pimpinan lembaga negara yang hadir.

Penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora selaras dengan rekam jejaknya yang gemilang di dunia olahraga.

Pria kelahiran Jakarta, 30 Mei 1970, ini sebelumnya sukses menakhodai berbagai organisasi olahraga internasional, termasuk menjadi pemilik klub sepak bola Inter Milan pada 2013, serta berinvestasi di klub basket NBA Philadelphia 76ers dan klub sepak bola DC United di Amerika Serikat.

Di tingkat nasional, Erick Thohir dikenal sebagai arsitek kesuksesan Asian Games 2018. Sebagai Ketua Panitia Penyelenggara (INASGOC), ia membawa Indonesia meraih perolehan medali tertinggi sepanjang sejarah dan pujian internasional atas manajemen acara yang rapi dan inovatif.

Keberhasilan itu mengantarkan namanya ke panggung pemerintahan dan organisasi olahraga nasional di era Presiden Ke-7 Joko Widodo.

Erick kemudian dipercaya memimpin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2022, di tengah krisis kepercayaan publik.

Dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan profesional, ia melakukan reformasi tata kelola federasi, memperkuat kompetisi liga, dan mendorong pembinaan talenta muda sepak bola.

Selain itu, pengalamannya sebagai Menteri BUMN telah menginisiasi sinergi BUMN untuk mendukung pembiayaan olahraga, pembangunan infrastruktur, hingga diplomasi ekonomi melalui ajang olahraga internasional.

Di bawah kepemimpinannya, berbagai terobosan lahir, mulai dari kampanye hidup sehat, peningkatan fasilitas latihan atlet, hingga upaya mengangkat prestasi Indonesia ke level Asia dan dunia.