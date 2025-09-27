Heboh Lansia Ditemukan Tewas dalam Keadaan Sujud di Jakpus

ERA.id - Warga di sekitar Jalan Dakota Raya, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus) sempat dihebohkan dengan penemuan mayat seorang lansia dengan posisi sujud, Kamis (25/9).

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan korban diketahui berinisial W (60). Kejadian berawal ketika seorang warga, BV melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitar lokasi. BV saat itu sedang berada di sebuah bengkel.

Dia lalu mendekat dan melihat seseorang dalam kondisi sudah tidak bernyawa. "Saksi melihat penemuan mayat dalam keadaan posisi sujud. Korban dalam keadaan mengenakan pakaian berwarna merah dan celana pendek," kata Reonald kepada wartawan, Sabtu (27/9/2025).

Penemuan jasad korban ini mengundang perhatian warga sekitar hingga akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi lalu menuju ke lokasi untuk mengevakuasi W dan membawanya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). "(Hasil pemeriksaan sementara W) diduga mempunyai riwayat penyakit asma," jelasnya. Reonald mengatakan kasus tersebut masih diselidiki Polsek Kemayoran.