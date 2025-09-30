20 Siswa SD di Jaktim Keracunan Makanan MBG, Polisi: Mie Agak Pucat dan Bau

ERA.id - Sebanyak 20 siswa SDN 01 Gedong di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim), keracunan makanan hingga muntah-muntah saat menyantap makan bergizi gratis (MBG), Selasa (30/9/2025). Para siswa ini keracunan makanan saat menyantap mi.

Informasi beredar, para siswa di sekolah tersebut diberi santapan mi goreng, telur goreng, tahu, capcay, dan buah stroberi pada hari ini. Setelah makanan dibagikan, sejumlah siswa melapor ke guru jika mi goreng yang diterimanya berbau tidak sedap.

Tak lama setelah itu, ada siswa keracunan makanan hingga mengalami sakit perut, pusing dan mual-mual. Diindikasikan, mereka keracunan makanan ketika menyantap mi tersebut.

"Betul, (mie itu) ada yang agak pucat warnanya, ada yang cokelatnya yang benar-benar karena yang setengah mateng maksudnya, ini yang terlalu lembek minya ini, yang lembek itu yang bau itu yang lembek itu yang pucat itu," kata Kapolsek Pasar Rebo, AKP I Wayan Wijaya kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).

"Iya kita sempat mencium juga, kita cium yang kering agak kering nggak bau, tapi yang agak lembek itu bau," tambahnya.

Total ada sekira 240 makanan MBG yang didistribusikan ke SDN 01 Gedong pada hari ini. Setelah ada kejadian keracunan makanan, seluruh menu itu ditarik.

Siswa yang keracunan makanan telah dibawa ke puskesmas dan RSUD Pasar Rebo untuk diobati. Sebagian dari mereka telah dipulangkan.

"Tadi pagi langsung ada dari Sudin Kesehatan Jaktim hadir, BPOM hadir, puskesmas kecamatan hadir (untuk mengecek makanan itu)," tuturnya.