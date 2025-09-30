Polisi Selidiki Kasus 20 Siswa Keracunan Makanan MBG di Jaktim

ERA.id - Polisi menyampaikan pihaknya akan mendalami kasus 20 siswa SDN 01 Gedong di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim), yang keracunan makanan saat menyantap makan bergizi gratis (MBG), Selasa (30/9/2025).

"Sementara dalam proses penyelidikan," kata Kapolsek Pasar Rebo, AKP I Wayan Wijaya saat dihubungi, Selasa (30/9/2025).

Wayan belum mau menjawab apakah pihaknya telah memeriksa pihak sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait atau tidak. Dia hanya mengatakan seluruh siswa yang keracunan makanan itu telah dipulangkan.

Diketahui, sejumlah wartawan meliput ke SPPG tempat MBG untuk para siswa SDN 01 Gedong itu diberikan. Namun, para pewarta ini diduga dianiaya oleh oknum SPPG tersebut.

Wayan membenarkan para pewarta ini telah membuat laporan ke Polsek Pasar Rebo.

"Laporan (para pewarta ini) kita tindaklanjuti," ucapnya.

Sebelumnya, 20 siswa SDN 01 Gedong keracunan makanan hingga muntah-muntah saat menyantap MBG. Para siswa ini keracunan makanan saat menyantap olahan mi.

Informasi beredar, para siswa di sekolah tersebut diberi santapan mi goreng, telur goreng, tahu, capcay, dan buah stroberi pada hari ini. Setelah makanan dibagikan, sejumlah siswa melapor ke guru jika mi goreng yang diterimanya berbau tidak sedap.

Tak lama setelah itu, ada siswa keracunan makanan hingga mengalami sakit perut, pusing dan mual-mual. Diindikasikan, mereka keracunan makanan ketika menyantap mi tersebut.

"Betul, (mi itu) ada yang agak pucat warnanya, ada yang cokelatnya yang benar-benar karena yang setengah mateng maksudnya, ini yang terlalu lembek minya ini, yang lembek itu yang bau itu yang lembek itu yang pucat itu," kata Kapolsek Pasar Rebo, AKP I Wayan Wijaya kepada wartawan, hari ini.

"Iya kita sempat mencium juga, kita cium yang kering agak kering nggak bau, tapi yang agak lembek itu bau," tambahnya.

Total ada sekira 240 makanan MBG yang didistribusikan ke SDN 01 Gedong pada hari ini. Setelah ada kejadian keracunan makanan, seluruh menu itu ditarik.