20 Siswa SD di Jaktim Keracunan Makanan Usai Santap MBG

| 30 Sep 2025 15:01
Ilustrasi siswa keracunan usai santap MBG. (Antara)

ERA.id - Sebanyak 20 siswa SDN 01 Gedong di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim), keracunan makanan saat menyantap makan bergizi gratis (MBG), Selasa (30/9/2025).

Informasi beredar, 20 anak ini mengalami gejala awal berupa sakit perut, pusing dan mual-mual tak lama setelah menyantap MBG.

Dikonfirmasi, Kapolsek Pasar Rebo, AKP I Wayan Wijaya membenarkan kejadian tersebut.

"Betul kejadian tersebut," kata Wayan kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).

Ke-20 siswa yang keracunan makanan itu telah dibawa ke RSUD Pasar Rebo dan puskesmas untuk diberi pengobatan. Sebanyak lima siswa yang dibawa ke RSUD Pasar telah dipulangkan.

"Tadi pagi langsung ada dari Sudin Kesehatan Jaktim hadir BPOM hadir, puskesmas kecamatan hadir," ucapnya.

