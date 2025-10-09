Pelantikan Asisten Khusus Presiden Tuai Sorotan, Istana Beberkan Tugas Pentingnya

ERA.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan tugas dari dua Asisten Khusus Presiden yang baru dilantik kemarin. Prasetyo menyebut dua Asisten Khusus Presiden itu membantu menyusun pidato Prabowo Subianto.

Rincian tugas Asisten Khusus Presiden ini dijabarkan Prasetyo setelah pelantikan Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, serta Agung Gumilar Saputra sebagai Asisten Khusus Presiden bidang Analisa Data Strategis menuai sorotan.

"Sebenarnya selama ini baik Mas Yuza maupun Mas Agung sudah menjalankan tugas untuk membantu Bapak Presiden. Tadi juga beliau menyampaikan bahwa mengangkat keduanya menjadi Asisten Khusus Presiden, ada di bidang analisa data dan kebijakan dan ada juga di bidang analisa kebijakan strategis," kata Prasetyo saat memberikan keterangan usai pelantikan sejumlah pejabat di Istana Negara, Jakarta, Rabu kemarin.

Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa tidak ada pertimbangan khusus bagi Kepala Negara dalam mengangkat Dirgayuza dan Agung menjadi Asisten Khusus Presiden.

Namun demikian, Dirgayuza dan Agung memang telah membantu dalam menyiapkan data dan menyusun pidato yang akan disampaikan Presiden Prabowo.

"Untuk membantu kerja Bapak Presiden. Selama ini juga sudah mereka berdua yang membantu. Menyiapkan data, menyusun pidato Presiden," jelasnya.

Adapun pelantikan Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/M tahun 2025 tentang Pengangkatan Asisten Khusus Presiden.

Pelantikan keduanya sebagai Asisten Khusus Presiden dilakukan bersamaan dengan pelantikan dua wakil menteri, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus.

Prabowo juga melantik Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030, Kepala Badan Pengaturan BUMN, hingga Komite Eksekutif Badan Otonom Percepatan Papua.