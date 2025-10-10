Geger Praja Maulana Izzat Meninggal Saat Ikut Apel Malam di IPDN Jatinangor

ERA.id - Ramai informasi meninggalnya calon Praja angkatan XXXVI bernama Maulana Izzat Nurhadi ramai diberitakan di media sosial pada Kamis (9/10) malam.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) membenarkan itu. Katanya, Maulana yang berasal dari Maluku Utara dinyatakan meninggal dunia di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Kamis (9/10) malam.

Wakil Rektor Bidang Admistrasi IPDN, Arief M Edie mengungkapkan Maulana meninggal karena jatuh pingsan usai mengikuti apel pada malam hari. “Iya betul meninggal dunia. Jatuh pingsan kemarin malam saat apel malam,” kata Arief di Bandung, Jumat (10/10/2025).

Arief mengatakan saat ini pihaknya masih fokus untuk memulangkan jenazah Maulana ke pihak keluarga menuju rumah duka di Ternate, Maluku Utara. “Ini masih memantau almarhum ke rumah duka untuk diantar ke orang tuanya,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya masih belum dapat memberikan informasi yang lebih rinci terhadap meninggalnya Maulana. Namun, pihaknya berencana akan menggelar jumpa pers mengenai kejadian tersebut.

"Agak tidak simpang siur perihal meninggalnya salah satu calon praja IPDN, kita akan memberikan keterangan Jumat pagi ini,” kata dia.

Diketahui, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tengah melakukan kegiatan bagi 1.509 calon Praja yaitu Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Calon Praja Pratama (Diksarmendispra) yang berlangsung dari 30 September hingga 14 Oktober 2025.

Program tersebut bertujuan untuk membentuk karakter dan disiplin calon praja IPDN melalui pelatihan fisik, mental, wawasan kebangsaan, dan bela negara sebagai langkah awal untuk menempuh pendidikan di IPDN.